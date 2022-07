Billigfluglinie Wizz Air hebt Ticketpreise an

Dennoch sieht sich die Airline insgesamt auf Kurs und will - auch in Wien - weiter expandieren. Derzeit hat die Fluggesellschaft mit Sitz in Budapest weltweit 165 Flieger im Einsatz, bis 2030 sollen es 500 werden. Auf der Basis in Wien seien die aktuell vier Flugzeuge "gut an die Nachfrage angepasst".

Aufstockung auf sechs Flieger ist derzeit nicht spruchreif

Die in der Vergangenheit angekündigte Aufstockung auf sechs Flieger ist derzeit nicht spruchreif. Aktuell würden 36 Routen in 24 Länder geflogen. "Wir hoffen, den Markt wieder wachsen zu sehen." Im nahen Budapest sind 14 Flieger stationiert. Das sei aber nicht als Konkurrenz zu Wien zu sehen: "Ich bin der Meinung beide haben das gleiche Wachstumspotenzial - wir werden weiterhin beide wachsen lassen."