Warum auch die Flughäfen an den Verspätungen schuld sind

Wer in diesem Sommer mit den Austrian Airlines oder mit einer Billigfluglinie verreist, der hat im Kopf ja schon eine Verspätung einkalkuliert. Man könnte es Erwartungshaltungs-Management nennen. Daher ist die Nachricht am Handy eine Stunde vor Abflug des Wizz Airline-Fluges nach London Gatwick nicht wirklich überraschend: Eine gute halbe Stunde beim Hinflug von Wien, mehr als eine Stunde Verspätung beim Abflug aus London. Man misst das eigene Schicksal ja eher am Leid anderer - Der Bericht einer Kollegin, die es aus Kopenhagen gar nicht mehr am gleichen Tag heimgeschafft hat, wirkt wie ein heimlicher Trost. Als das Flugzeug, das im Übrigen für eine Billiglinie gut ausgestattet, sauber und geräumig ist, endlich Richtung England abhebt, lässt man sich entspannt in den um einen kleinen Aufpreis reservierten Sitz sinken und ist sich sicher, dass man es bis zum ersten Spiel in Wimbledon, für das man Karten ergattert hat, gut schaffen wird. Doch dann beginnt schier Unglaubliches...