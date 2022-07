Flug buchen und später zahlen ist noch ein frommer Wunsch

Ähnlich sieht man das offenbar beim für Konsumentenschutz und Soziales zuständigen Ministerium in Österreich. Zitat: „Aus Sicht des Konsument:innenschutzes sind hohe Vorauszahlungen jedenfalls unvorteilhaft: Verbraucher:innen geraten dadurch in eine schwächere Vertragsposition, denn die Wahrnehmung der Rechte ist schwerer, wenn schon gezahlt ist, und sie müssen in aller Regel ein allfälliges Insolvenzrisiko des Unternehmens tragen“, heißt es auf KURIER-Anfrage aus dem Ministerium. Von der EU-Kommission sei eine „einheitliche europarechtliche Einschränkung der Anzahlungspraxis“ bereits angedacht, heißt es weiter. Und: Das Ministerium setze „sich hierbei für die Begrenzung von Anzahlungen im Reiserecht ein“.

Zum Teil lange Wartezeiten

Grundsätzlich wünschenswert wäre eine geänderte Regelung im Sinne der Konsumentinnen und Konsumenten jedenfalls, sagen auch Elisabeth Barth vom VKI und Julia Pasquali von der Arbeiterkammer Wien. Sie haben in der Praxis mit vielen Anfragen zu Flugstreichungen zu tun.

Wie lange sich Airlines manchmal für Rücküberweisungen Zeit lassen? „Manchmal sind es ein paar Wochen, es gibt aber auch krasse Fälle von mehreren Monaten“, erklärt Elisabeth Barth, Juristin im Europäischen Verbraucherzentrum im VKI. Vor allem, wenn nicht direkt über die Airline, sondern bei einer Vermittlungsagentur gebucht wurde. Schwierig gestalte sich oft die Kommunikation mit Billiganbietern, sagt die Expertin. Der Kundenkontakt funktioniere bei Netzwerk-Carriern wie der AUA besser.

Tipps für Betroffene

Was man versuchen könnte, ist via Charge Back über die Kreditkartenfirma das Geld selbst zurückzuholen, so Barth. Die Grenze, bei der das möglich ist, ist ein halbes Jahr. Ansonsten bleibe der Weg über Einrichtungen wie das Europäische Verbraucherzentrum.

Ähnliches berichtet die Arbeiterkammer. Julia Pasquali, Konsumentenschützerin der AK Wien, rät, eher bei einem Netzwerk-Carrier als bei einer Billig-Fluglinie zu buchen. Was viele nicht wissen: Auch wenn über eine Vermittlungsagentur gebucht wird, ist die Airline selbst der direkte Ansprechpartner bei Rückzahlungsforderungen.