"Billiges Geld war wie Droge": Mehr Pleiten in der Baubranche erwartet

Wohnungen klimafit machen

Auch das Vorhaben, Wohnungen klimagerecht zu sanieren, sei im Lichte aktueller Entwicklungen schwer realisierbar, etwa bei älteren Bauten in Wien. Es fehle in einer Phase wachsender Kosten an Geld und am verfügbaren Personal. "Wie soll das gehen, hunderttausende solche Wohneinheiten in relativer kurzer Zeit klimafit zu machen?", fragte Weinhofer.

"Und da rede ich noch gar nicht davon, dass irgendwann einmal der Krieg in der Ukraine aus sein wird und sich die europäische Bauwirtschaft auf die Ukraine stürzen wird", ergänzte er.