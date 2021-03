Bilanz: Supermärkte retten Spar-Bilanz

Geschlossene Lokale spielen den Supermarkt-Managern in die Hände. Spar weist am Heimmarkt Österreich für das abgelaufene Geschäftsjahr ein Umsatzplus von 16 Prozent auf 8,32 Milliarden Euro (brutto) aus. Dazu kommen 6,2 Milliarden Euro, die das Salzburger Familienunternehmen in seinen Auslandsmärkten Italien, Slowenien, Ungarn und Kroatien eingespielt hat (+6,5 Prozent).

Doch die Firmengruppe hat nicht nur vom Lockdown profitiert. Anders als die Lebensmittelgeschäfte, mussten die Interspar- und Maximarkt-Restaurants, der Sportfachhändler Hervis und die 29 Shoppingcenter der SES über Wochen hinweg geschlossen bleiben. Umsatzeinbußen inklusive. Hervis meldet mit seinen 234 Standorten im In- und Ausland (davon 103 in Österreich) ein Umsatzminus von 7,3 Prozent. Auch in der Sparte SES-Shoppingcenter zeigt die Umsatzkurve erstmals seit der Gründung im Jahr 2007 nach unten. Die Erlöse gaben um 13,2 Prozent auf einen Verkaufsumsatz von 2,45 Milliarden Euro nach.