Betrugsprozess Globe Invest: Sechs Jahre Haft für Ex-Firmenboss Bernhard W.

Schon am ersten Prozesstag im Jänner 2019 machte Richterin Claudia Moravec-Loidolt den Angeklagten klar, dass sie nur mit einem reumütigen Geständnis in den Genuss eines Strafnachlasses kommen können. Heute, Mittwoch, am zwölften Verhandlungstag, hat sie den beiden Hauptakteuren die saftige Rechnung präsentiert.

Aufgrund eines vom Gericht festgestellten Schadens in Höhe von 25,2 Millionen Euro zulasten von etwa 3000 Anlegern hat die strenge Richterin Bernhard W., den früheren Chef-Zampano der Anlagefirma Globe Invest, wegen schweren Betrugs zu sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. W. war nicht geständig.