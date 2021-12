Sie steckt in den nächsten drei Jahren 100 Millionen Euro in ihre Digitalisierungsstrategie und wurde bereits für die „Loslegen-App” ausgezeichnet. Alle weiteren Sonderpreis-Sieger sind auf der Ehrentafel im Anhang gelistet und in der aktuellen Printausgabe dem goldenen „Börsianer 500“ zu finden.

Härtetest

Das Ranking gilt am Markt als echter Härtetest und hat sich für alle Leser und Kunden zu einem anerkannten Vergleichsmaßstab entwickelt. Das Scoring-Modell des goldenen Börsianer-Rankings ist hart, aber fair. Dazu war es den Unternehmen möglich, ihre direkten Mitbewerber im Rahmen der Peergroup (1. Scoring) zu bewerten. Weiters waren relative und absolute Kennzahlen (2. Scoring) der jeweiligen Branche für die Platzierung ausschlaggebend.

Die Redaktionsbewertung (3. Scoring) basiert auf Fragebögen, die mit Fachexperten entwickelt wurden. Jede der drei Scoring-Säulen fließt gleichwertig in das Gesamtergebnis ein. Die drei Teilergebnisse werden transparent in den offiziellen Börsianer-Ranglisten veröffentlicht. Das Endergebnis bildet der Mittelwert.