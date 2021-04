Beratung stark nachgefragt, Filialexpansion in Deutschland

Das liegt zum einen an einer gewissen „Auflösung von Kundenbeziehungen“ – Stichwort Commerzbank –, zum anderen auch an der deutlich niedrigeren allgemeinen Filialdichte in Deutschland verglichen mit Österreich. „Jetzt verändert sich viel“, sagt Gasselsberger zum deutschen Markt.

Weitere Filialöffnungen werden geprüft

Allein seit 2018 hat die Oberbank in Deutschland insgesamt 18 Filialen eröffnet. Außerdem werden für Cottbus und Magdeburg, im Raum Köln und in Düsseldorf weitere Filialeröffnungen geprüft. Der Fokus in Deutschland liegt für die Oberbank auf dem Mittelstandsgeschäft. Konkrete Angaben, wie viele Filialen bei den deutschen Nachbarn (aktuell sind es 42) dazukommen könnten, macht Gasselsberger nicht. In allen Märkten hat die Bank 177 Filialen.