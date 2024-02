"Vorwurf unrichtig": Benkos Insolvenzverwalterin äußert sich

Kurz vor Insolvenzanmeldung sind beim Immo-Entwickler Signa Development 300 Mio. Euro angeblich an zwei Unternehmen in Innsbruck geflossen, die mit Benko verbunden seien, wie die „Financial Times“ berichtete. Insolvenzverwalterin Andrea Fruhstorfer weise das scharf zurück, so „Der Standard“ (Donnerstag). Der Vorwurf, dass Gelder zu Signa-Gründer René Benko verschoben wurden, sei „unrichtig“. Es gebe aber Forderungen gegen „nahestehende Gesellschaften der Signa-Gruppe“. „Nach aktuellem Erhebungsstand sind die kolportierten 300 Mio. Euro für Immobilienprojekte der Signa verwendet worden“, zitiert die Zeitung die Wiener Rechtsanwältin und Signa-Development-Insolvenzverwalterin.

