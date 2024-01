Signa übertrug vor Pleite mehr als 300 Mio. Euro an Benkos Unternehmen

"Ein Unternehmen der Signa-Gruppe übertrug vor dem Zusammenbruch des Immobilienriesen mehr als 300 Millionen Euro an zwei Unternehmen, die von der Familie seines österreichischen Gründers René Benko kontrolliert wurden, wie aus von der Financial Times eingesehenen Finanzdokumenten hervorgeht. Signa Development, eines der drei Unternehmen, die die Investitionen des Konglomerats überwachten – darunter eine Beteiligung am New Yorker Chrysler-Gebäude – verlieh im Rahmen großer Geldabflüsse im vergangenen Jahr 125 Millionen Euro an die Laura Finance Holding GmbH und weitere 190 Millionen Euro an die Laura Holding GmbH, zeigen die Dokumente", schreibt die Financial Times.

Beide Empfänger sind Tochtergesellschaften der Laura Privatstiftung mit Sitz in Innsbruck. Obwohl die Begünstigten nicht bekannt gegeben werden, wird die Stiftung laut Firmenbuch Aufzeichnungen von Benkos Mutter Ingeborg kontrolliert. Die Stiftung ist nach Benkos Tochter Laura benannt.

