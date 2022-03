Belgien verschiebt Atomausstieg um zehn Jahre

In Belgien sind zwei Kernkraftwerke mit insgesamt sieben Reaktoren in Betrieb. Sie stehen für etwa 40 Prozent der belgischen Stromproduktion. Die Reaktoren Doel 4 und Tihange 3 sind die neuesten. Sie sind 1985 in Betrieb gegangen und gehören dem französischen Energiekonzern Engie.

In Deutschland sorgten die belgischen Atommeiler aus den 1970er und 80er Jahren in der Vergangenheit immer wieder für Diskussionen. So wurden bei den Reaktoren im Nachbarland mehrfach Mängel festgestellt, etwa marode Betonteile. Die Stadt Aachen und die deutsche Bundesregierung haben in der Vergangenheit gefordert, die Kernkraftwerke stillzulegen.