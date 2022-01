Werner Gruber: "Wir werden die Kernkraft noch brauchen"

Kernfusion gilt als Hoffnungsträger für saubere Energie der Zukunft. So lässt sich damit theoretisch umweltfreundlich Strom in nahezu unbeschränktem Ausmaß erzeugen. Anders als bei der Kernspaltung in Atomkraftwerken, bei der die Bindungen von Atomkernen aufgebrochen werden, um Energie zu erzeugen, werden bei dem Fusionsprozess zwei Atomkerne zu einem neuen Kern verschmolzen. Abfallprodukte wie Atommüll gibt es dabei nicht. Für die Kernfusion sind extrem hohe Temperaturen von bis zu 150 Millionen Grad notwendig – die zehnfache Hitze der Sonne. Das so hoch erhitze Plasma muss durch ein extrem starkes Magnetfeld im Zaum gehalten werden, weil es jedes Material schmelzen würde.

Erzeugt wird es in einer kranzförmigen Vakuumkammer, einem sogenanntem Tokamak. Läuft die Kernfusion, entsteht dabei so viel Wärme, dass die 150 Millionen Grad Celsius von alleine gehalten werden. Ein Teil der Hitze wird abgezweigt, um Wasser zu verdampfen, das eine Dampfturbine antreibt. Diese erzeugt Strom. Mit einem Teil wird der Energiebedarf des Magnetfelds gedeckt, der Großteil fließt ins Stromnetz. Der Prozess ist derzeit noch nicht effizient genug. Vielversprechend sind Chinas „künstliche Sonne“ und das internationale Projekt „ITER“ in Nizza, an dem u. a. die EU mitarbeitet.