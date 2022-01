Österreichs vergeblicher Kraftakt gegen "grüne" Atomkraft

Walter Obwexer von der Universität Innsbruck räumt dem jedoch kaum Chancen ein. In der Taxonomie-Verordnung gelte als „ökologisch nachhaltig“, was einem der sechs EU-Umweltziele diene, ohne die anderen erheblich zu beeinträchtigen, sagt der Europarechtler im KURIER-Gespräch. Eines der Ziele sei der Klimaschutz und dem diene Atomenergie durch den geringen CO 2 -Ausstoß durchaus.

Er sehe nur zwei Gründe für eine Klage gegen die EU-Kommission vor dem Europäischen Gericht, so Obwexer: ein Verstoß der Kommission gegen die Taxonomie-Verordnung oder eine Ermessensüberschreitung durch die Kommission.