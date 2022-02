4-Tagewoche wird möglich: Belgien flexibilisiert Arbeitszeit

Arbeitnehmer in Belgien sollen ihre Arbeit künftig flexibel an vier statt fünf Tagen verrichten können. Die belgische Regierung einigte sich auf eine entsprechende Arbeitsmarktreform.

Vollzeit-Arbeitnehmer sollen am Tag länger arbeiten dürfen, damit alle erforderlichen Stunden in vier Tagen geleistet werden können. Das solle etwa der Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben zugutekommen, sagte Premierminister Alexander De Croo.

Hierzulande bereits bekannt

In Österreich gibt es diese Möglichkeit schon längere Zeit. Voraussetzung sind entsprechende Vereinbarungen entweder im Kollektivvertrag wie in der IT oder bei den Metallern oder eine eigene Betriebsvereinbarung. Es darf nur nicht die Wochenarbeitszeit - also bis zu 60 Wochenstunden - überschritten werden, ansonsten erlaubt auch das österreichische Arbeitszeitgesetz sehr flexible Lösungen.