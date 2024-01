Bekannter Handtaschen-Hersteller meldet erneut Insolvenz an

"Der Geschäftsbetrieb soll im Rahmen des Insolvenzantragsverfahrens zunächst fortgeführt werden. Die Läden in Deutschland und Österreich bleiben dazu weiterhin geöffnet. Ein Teil der Waren werde mit Rabatten verkauft. Die Vertriebswege im Online-Handel und im Großkundengeschäft sollen ebenfalls erhalten bleiben", so die Wirtschaftswoche. "Ziel sei es, das Unternehmen im Rahmen einer sogenannten übertragenden Sanierung zum 1. April an einen neuen Investor zu verkaufen, „der über die erforderlichen Mittel für die Finanzierung einer neuen Kollektion verfügt“. Die Investorensuche soll in Kürze gestartet werden.

Zu den Ursachen und Gründen für den Insolvenzantrag lagen zunächst keine Informationen vor. Auch aktuelle Geschäftszahlen gibt es nicht. Im bisher letzten im Bundesanzeiger veröffentlichten Jahresabschluss wies das Unternehmen für das Corona‐Jahr 2021 einen Verlust von rund 5,1 Millionen Euro aus, nach einem Minus von rund 5 Millionen Euro 2020.