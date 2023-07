Bekannte Modemarke nun auch in Österreich pleite

Schulden und Vermögen

"Das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz der österreichischen Schuldnerin sieht diese in der Einstellung der Finanzierung durch die Muttergesellschaft, was zu einer negativen Fortbestehensprognose geführt hat. Hinzu kamen die sinkenden Umsätze in den Geschäftslokalen und die gestiegenen Kosten infolge der Inflation, steigenden Mieten und Energiepreise", so der AKV.

Laut Aktenlage sollen die Gesamtverbindlichkeiten 2,6 Millionen Euro betragen, davon entfallen 500.000 Euro auf Gutscheine. Die Aktiva betragen rund zwei Millionen Euro, davon soll die Hälfte auf die Geschäftsausstattung entfallen.