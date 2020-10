Bei Schweizer Uhren-Zulieferern droht wegen Corona Kündigungswelle

"In der Uhrenindustrie ist der Gesamtabsatz sehr wichtig, aber auch die Absätze der einzelnen Marken", betont Patrick Linder, Direktor von CEP. Einige Uhrenmarken und damit auch ihre Zulieferer halten sich zwar gut, aber viele leiden unter den Folgen der Pandemie. In den ersten acht Monaten des Jahres gingen die Uhrenexporte um rund 31 Prozent auf 9,8 Mrd. Franken (9,08 Mrd. Euro) zurück.

Der CEP-Chef befürchtet, dass insbesondere Zulieferer für mechanische Uhren im mittleren Preissegment zwischen 1.000 und 3.000 Franken leiden, da hier die Absatzmengen während der Krise drastisch gesunken sind. Die Krise habe hier die bestehende Entwicklung beschleunigt. "Wenn die Absatzmengen nicht mehr sicher sind, ist es klar, dass sich die Unternehmen verkleinern müssen", warnt Linder.

"Wir glauben, dass es mindestens 5.000 Entlassungen in der Zulieferindustrie geben wird", sagte David Sokoloff, einer der Gründer des Zulieferer-Verbandes SIHS.

Innerhalb der Branche ist die Lage sehr uneinheitlich. Der Acrotec-Chef etwa denkt derzeit noch nicht daran, die Anzahl der Mitarbeiter zu reduzieren. "Wir sind ein solides Unternehmen, aber nicht unsinkbar. Wenn die Krise zu lange dauert, müssen auch wir darüber nachdenken", sagt Francois Billig.

Einige Zulieferer wie Gilbert Petit-Jean aus Neuenburg mussten dagegen bereits ihre Belegschaft reduzieren. Die Dracogroup hat die Insolvenz von drei der fünf Tochtergesellschaften angekündigt.

Schlimmeres verhindert hat bisher die Kurzarbeit. Dadurch können Unternehmen ihre Kosten vorübergehend senken und Mitarbeiter halten. "In der Uhrenindustrie gibt es zwischen 26.000 und 28.000 Menschen in Kurzarbeit", betont Francois Matile, Generalsekretär des Arbeitgeberverbandes der Uhrenindustrie. Dies entspricht mehr als 50 Prozent der Belegschaft in dieser Branche.

Matile erwartet zwar ebenfalls einen Stellenabbau, erinnert aber zugleich daran, dass während der Finanzkrise 2008-2009 4.000 Arbeitsplätze oder 8 Prozent der Gesamtbelegschaft abgebaut wurden. Es gab 2.000 Entlassungen und 2.000 Stellen wurden nicht ersetzt. "Nach der Finanzkrise stieg die Zahl der Stellen aber wieder an und erholte sich."