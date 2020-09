Bei privater Bahngesellschaft Italo wackeln 1.500 Jobs

Die italienische Regierung hatte im Juli nicht dem Druck der Bahngesellschaften nachgegeben, die Zahl der Plätze in den Hochgeschwindigkeitszügen von 50 auf 80 Prozent aufzustocken. In regionalen Zügen dürfen 80 Prozent der Plätze an Bord besetzt werden. Verkehrsministerin Paola De Micheli verhandelt jetzt mit den Bahngesellschaften über eine Aufstockung der Passagierzahl.

Dies würde den Bahngesellschaften mehr Luft geben. Die Bahngesellschaften beklagen die Diskriminierung gegenüber den Fluggesellschaften, die keine Distanzierungsmaßnahmen an Bord berücksichtigen müssen.

Italo meldete im ersten Halbjahr 2020 Verluste in Höhe von 200 Mio. Euro. Die Zahl der Passagiere an Bord sank gegenüber dem vergangenen Jahr von 60.000 auf 18.000 Personen pro Tag. Die Flotte besteht aus 40 Zügen, die eine Geschwindigkeit von bis zu 360 Stundenkilometer erreichen.