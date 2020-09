Paradoxe Situation auf Österreichs Arbeitsmarkt

Damit sich die Arbeitslosigkeit nicht verfestig, fordert die WKO Maßnahmen seitens der Regierung, der Sozialpartner und des AMS. „Und da steht Qualifizierung an erster Stelle“, sagt WKO-Generalsekretär Karlheinz Kopf. Die Corona-Krise habe einen Schub in Richtung Digitalisierung gebracht, und in diese Richtung müsse auch die Ausbildung gelenkt werden.