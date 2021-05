Bei Augarten-Porzellan weht ein frisches Lüfterl

Sie will das Unternehmen redimensionieren. „Das erklärte Ziel ist es, bei 2,5 bis 3 Millionen Euro Umsatz ausgeglichen zu bilanzieren. Das ist dann für uns die Basis für weiteres Wachstum.“ Um das zu erreichen, will sie an mehreren Schrauben drehen. Zum einen sollen die Personalkosten reduziert werden.

Bis auf zwei Filialen – eine in der Manufaktur, eine in der Spiegelgasse in der Wiener Innenstadt – wurden bereits alle anderen geschlossen. Das Filialnetz war früher deutlich größer, das Unternehmen betrieb Standorte in Salzburg und Linz.

Unersetzlich

Die Personalkosten machen einen großen Teil der Aufwände aus, unter den 40 Mitarbeitern befinden sich Künstler und Kunsthandwerker. „Zum Glück hatten wir keine Corona-Fälle, schon zwei oder drei Fälle wären schlimm gewesen“, sagt Badstöber. Viele der Mitarbeiter seien unersetzlich, die Produktion hätte nicht aufrechterhalten werden können.

Als nächsten Schritt möchte sie den Export ankurbeln. Ein großer Name sei Augarten in Europa, den USA, aber auch in Japan. Eine Zeit lang habe es sogar eine Kooperation mit einem dort ansässigen Partner gegeben. Im restlichen asiatischen Raum sieht Badstöber aber noch Potenzial.