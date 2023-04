Bei AUA-Mutter Lufthansa drohen neue Pilotenstreiks

Mit der Einrichtung des geschlossenen Raums, aus dem tatsĂ€chlich nichts nach außen gedrungen ist, war die Lufthansa im Herbst ihren wichtigsten Angestellten weit entgegengekommen. Hier konnte vergleichsweise frei gesagt und diskutiert werden, was einer Gewerkschaft in öffentlicher Debatte sonst schnell als unzulĂ€ssiges Tarifziel ausgelegt wĂŒrde. So ist es der VC bereits einmal im Jahr 2015 gegangen, als das Landesarbeitsgericht Hessen einen Pilotenstreik wegen unzulĂ€ssiger Ziele stoppte. Seitdem sind die Piloten und Pilotinnen in ihren öffentlichen Äußerungen extrem vorsichtig.