Baupreise um weitere 10 Prozent gestiegen

Daf├╝r waren die Anstiege im Tiefbau mit einem Plus von 1 Prozent im Jahresabstand und von 0,3 Prozent gegen├╝ber dem ersten Quartal 2022 marginal. Die Teuerung im Stra├čenbau war mit plus 1,3 Prozent zum Vorjahr ebenso moderat wie im Br├╝ckenbau (plus 1,8 Prozent) und sonstigen Tiefbau (plus 0,7 Prozent).

Preistreiber

Hauptpreistreiber im Hochbau waren laut Statistik Austria Bauleistungen wie Dachabdichtungsarbeiten, Bauspenglerarbeiten, Glasfassaden sowie Elektroinstallationen/Beleuchtungstechnik.

Im Tiefbau sorgten den Angaben zufolge in allen Sparten bitumin├Âse Trag- und Deckschichten f├╝r signifikante Preisanstiege. Im Stra├čenbau schlugen die stark gestiegenen Kosten f├╝r Sch├Ąchte und Abdeckungen sowie Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten durch. Im sonstigen Tiefbau verteuerten sich laut Statistik Austria die Bauleistungen zu Rohrleitungen, Wasserversorgung und Druckleitungen sp├╝rbar.