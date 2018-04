Baufirma soll Politiker in Rumänien bestochen haben

Für den Linzer Baukonzern Swietelsky (8700 Mitarbeiter, zwei Milliarden Umsatz) hat ein längst abgeschlossener Auftrag in Rumänien ein strafrechtliches Nachspiel. Vergangene Woche hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bei Swietelsky Hausdurchsuchungen in Österreich durchgeführt. Im Mittelpunkt steht ein mutmaßlicher Bestechungsskandal in Rumänien rund um ein lukratives Bahnbauprojekt.

„Wir ermitteln in einem Inlandsverfahren gegen sechs beschuldigte Personen und ein Unternehmen“, sagt Oberstaatsanwältin Elisabeth Täubl zum KURIER. „Es besteht der Verdacht, dass über Scheinverträge Bestechungsgelder in Millionenhöhe an rumänische Amtsträger geflossen sind. Konkret geht es um den Verdacht der Untreue, der Bestechung, der verbotenen Intervention und der Geldwäscherei.“ Nachsatz: „Wir kooperieren mit den rumänischen Behörden.“

Bei Swietelsky ist man zerknirscht und man sichert den Behörden volle Kooperation zu. „Meines Wissens hat die rumänische Behörde ein Rechtshilfeansuchen gestellt, um hier die vorhandenen Unterlagen sicherzustellen“, sagt Swietelsky-Chef Karl Weidlinger zum KURIER. „Die Ermittlungen beziehen sich auf österreichische Mitarbeiter, die nicht mehr im Unternehmen tätig sind.“