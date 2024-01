Bauernprotest: Scharfe Kritik von Agrarminister Totschnig an FPÖ

Während in Deutschland die Bauern bereits seit Wochen gegen den Abbau von Subventionen protestieren, nutzt nun auch in Österreich die Freiheitliche Partei die aktuelle Proteststimmung für sich. Für den heutigen Freitag kündigte die FPÖ eine Kundgebung am Wiener Ballhausplatz unter dem Motto: „Zukunft unserer Landwirtschaft – Bauern sind keine Knechte“ an. 200 bis 300 Teilnehmer erwartet die Partei.

In Berlin betont Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) währenddessen noch einmal seine Solidarität mit den deutschen Bauern. Den angekündigten Protest der FPÖ kritisiert er jedoch scharf: „Die FPÖ will Bauern aus parteipolitischen Überlegungen instrumentalisieren. Das ist sehr schade.“