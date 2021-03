Bauern fehlen wieder Erntearbeiter

"Wenn man mehr regionale Produkte haben will, sollten Lippenbekenntnisse tatsächlich spürbar sein", sagt auch Stefan Hamedinger vom Verband der Obst- und Gemüsebauern in Oberösterreich den "SN". Bei Ware, die händisch geerntet werde, sei es schwer, konkurrenzfähig zu sein. Das G'riss um die Saisonarbeitskräfte sei groß. Weil aus dem EU-Ausland immer weniger Arbeiter kämen, sei bei den Landwirten um die Helfer aus den Drittstaaten ein Wettlauf entfacht.

Für die 1.164 Kontingentplätze in Oberösterreich gebe es heuer mehr als 1.900 Anträge auf Bewilligung. Noch größer sei die Lücke in Niederösterreich. "Da gab es schon im Jänner 2.000 Anträge für 550 Plätze", sagt Hamedinger. Die Zahl der Anbauflächen in Österreich könnte viel stärker steigen, ist er überzeugt, "nur können die Bauern diese Chance nicht nutzen, weil ihnen das Personal nicht aufgestockt wird".

Die Marchfelder Spargelbauern haben in ihre Statuten laut "SN" ein verpflichtendes Sozialprogramm aufgenommen. Für Strom und Heizung in den Unterkünften etwa dürfen nicht mehr als je 19 Euro pro Monat abgezogen werden.