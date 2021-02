Landwirtschaftliche Einkommen 2020 gestiegen

Nach Rückgängen 2018 und 2019 sind die landwirtschaftlichen Einkommen in der Coronakrise gestiegen. "Im Jahr 2020 sind die Agrareinkommen in Österreich Schätzungen zufolge real um 5,4 Prozent gestiegen", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Mittwoch in einer Aussendung.

Zum Produktionswert-Plus habe vor allem die pflanzliche Erzeugung beigetragen, in der Rinder- und Schweineproduktion seien coronabedingte Absatzprobleme und Preisrückgänge verzeichnet worden.

Laut der zweiten Vorschätzung der Statistik Austria im Rahmen der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR) erhöhte sich das durchschnittliche landwirtschaftliche Einkommen je Arbeitskraft im Vorjahresvergleich real um 5,4 Prozent, nach einem Rückgang um 5,8 Prozent im Jahr 2019.