Bauern ernteten 2021 weniger Weizen und Erdäpfel, aber mehr Mais

Von letzterem profitierte unter anderem die Zuckerrübenernte, die heuer ein sehr gutes Ertragsniveau verzeichnete. Laut Statistik Austria wird die Erntemenge bei 3,04 Mio. Tonnen liegen, das ist ein Plus von 45 Prozent zum Vorjahr und 2 Prozent mehr als im Zehnjahresschnitt.

Der steile Anstieg ist auch auf die massive Ausweitung der Anbaufläche für den Betrieb der Agrana-Fabriken in Tulln und Leopoldsdorf zurückzuführen. Auch bei Erdäpfeln war die Ertragslage zufriedenstellend, allerdings wurde weniger angebaut, wodurch die Ernte um 13 Prozent geringer (769.700 Tonnen) ausfiel als im Vorjahr.

Bei Soja führte eine deutlich gestiegene Anbaufläche (plus 12 Prozent auf 76.700 Hektar) zu 16 Prozent mehr Ertrag (235.100 Tonnen). Auch für Ölkürbisse gab es einen Flächenzuwachs von 10 Prozent, die Kürbiskernproduktion legte um 11 Prozent zu, während um 14 Prozent weniger Raps und Rübsen geerntet wurden.

Gute Erträge

Mehr Fläche (plus 5 Prozent) wurde auch für Sonnenblumen zur Verfügung gestellt. In Kombination mit einem sehr guten Ertragsniveau stieg die Produktion um 32 Prozent auf 74.400 Tonnen und damit auf ihren höchsten Wert in den vergangenen zehn Jahren. Auch Mohn erreichte sowohl bei der Fläche als auch bei der Produktionsmenge ein Zehnjahreshoch, 2021 wurden 2.800 Tonnen (plus 6 Prozent) geerntet.