Preisverfall beim Schweinefleisch

Die Schweinezüchter in Deutschland müssen deutliche Gehaltseinbußen hinnehmen. Im Wirtschaftsjahr 2020/2021 sank deren Unternehmensgewinn laut Deutschem Bauernverband um zwei Drittel. Die Schweinepest in Polen und Deutschland sorgt für deutlich geringere Exporte in Nicht-EU-Staaten. Das große Angebot am EU-Binnenmarkt lässt die Preise purzeln. Wobei in Deutschland nur die Schweinebauern, nicht jedoch die Getreidebauern davon betroffen sind.