Essen wie die Wikinger: Islands erster Food Trail

Die geothermische Wärme in vulkanischen Böden wird zum Beispiel in der Gegend von Myvatn zum Backen des traditionellen rúgbrauð benutzt: Dieses weiche, leicht süße Roggenbrot wird im Boden in der Nähe einer heißen Quelle vergraben, zwölf Stunden langsam gebacken und passt perfekt zu geräuchertem oder getrocknetem Fisch.