Ewig lockt das Feuer: Eine Island-Kennerin über den Vulkanausbruch

Island verdankt seine Existenz vulkanischer Aktivität. Seit der Besiedlung in der Wikingerzeit haben sich die Menschen mit den Naturgewalten arrangiert, doch mussten immer wieder Höfe aufgegeben oder verlegt werden, wenn Asche Weiden unbrauchbar machte oder Häuser begrub. Doch erst einmal ereignete sich ein Ausbruch in dramatischer Nähe

zu einem Wohngebiet: Als sich 1973 auf der vorgelagerten Insel Heimaey eine Vulkanspalte öffnete, regnete es erst Grobasche, dann gerieten vierhundert Häuser unter eine meterdicke Lavaschicht. Die Bewohner hatte man binnen Stunden per Schiff in Sicherheit gebracht.

Menschenleben sind durch vulkanische Aktivität bis auf eines – ein Geologe starb beim Ausbruch der Hekla 1947 – bis heute nicht zu beklagen. Indirekt hat der Vulkanismus aber immer wieder Opfer gefordert und Schäden angerichtet – und da ist der Ausbruch des Eyjafjallajökull im Jahr 2010 mit den Auswirkungen auf den Flugverkehr vernachlässigbar. So befeuerte der explosive Ausbruch der Askja (Vítikrater, Nordostisland) 1875 eine Auswanderungsbewegung nach Kanada, da ganze Gegenden unter Asche standen. Die furchtbarsten Folgen in der Geschichte hatte der Ausbruch der Laki-Spalte 1783–’84: Feinasche und Gase vergifteten die Weiden, rafften im ganzen Land das Vieh dahin. Damals starb fast ein Fünftel der Bevölkerung an Hunger und Mangelerkrankungen. In halb Europa verfinsterte sich der Himmel, die Sonne leuchtete blutrot, der Sommer blieb aus, es folgten Missernten und Hunger, Revolutionen ebenso. Bis heute ist jeder Vulkanausbruch eine Erinnerung an mögliche Gefahren. Der in den Geldingadalir bringt trotz aller Schönheit schädliche Gase hervor, die sich bei Windstille in Bodennähe sammeln, bei ungünstigem Wind bewohntes Gebiet erreichen. Daher wird der Vulkan rund um die Uhr wissenschaftlich überwacht. Die Wanderroute betreuen freiwillige Rettungskräfte, mittlerweile aus dem ganzen Land.

Und während Island wandert und staunt, kreisen Hubschrauber und Drohnen über dem Feuerspeier und die Nation berät leidenschaftlich über den Namen des neuen Erdenbürgers aus der Tiefe – Fagradalsfjall (wie die ganze Welt den Vulkan schon nennt), Geldinga- und Meradalir sind nur Flurnamen in der Umgebung. Eine Umfrage läuft, in den sozialen Medien wird heftig debattiert. Ein Name fällt immer wieder: Litla hraun, „kleine Lava“ – aber dieser Name ist eigentlich besetzt. Litla-Hraun heißt das einzige Hochsicherheitsgefängnis Islands. Eines steht jedoch schon fest: Laut einer Umfrage ist der herrschende Vulkanausbruch der beliebteste in der Geschichte. Und so werden die sozialen Medien täglich von herrlichen Bildern geflutet.