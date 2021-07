Ganz Island auf der Halbinsel Snæfellsnes

Am liebsten würden wir bleiben. Aber wir fahren nach Ólafsvík. Dort haben wir uns gestern noch für eine Walbeobachtungstour angemeldet. Bei „Láki-Tours“ warnt man uns, dass es in den vergangenen Wochen keine Walsichtungen gegeben habe. Wir steigen dennoch ein – und sind im Glück, als die ersten Papageientaucher nah an unser Boot kommen.

Dann schwimmen Delphine neben uns, spielen mit der Bugwelle. Wie schön, dass wir hier sind.

Gerade, als der Kapitän umkehren will, nähern sich Minkwale. Wir folgen ihnen – und fallen vor Überraschung fast über die Reling, als auch noch Orcas auftauchen, eine ganze Familie. Fasziniert begleiten wir sie. Plötzlich wird das Meer rot, die Orcas haben einen Delfin erlegt. Schweigen an Bord. Nur die beiden Biologinnen, die alles protokollieren, sind in heller Aufregung: Erst zweimal seit Beginn der Aufzeichnungen sei ein solcher Vorfall in den Gewässern rund um Island beobachtet worden.