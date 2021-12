Mit dem "Schmankerl-Navi“ zum Direktvermarkter

So führt einer der Wege etwa zur Imkerei Rauch im Mühldorf bei Feldbach im steirischen Vulkanland. 100 Bienenvölker pflegt Imker Alois Rauch dort. Neben dem klassischen Honig bietet dieser auch passend zur Adventzeit Bienenwachskerzen an und Propolis. Mit „Gutem aus dem Mölltal“ wirbt wiederum etwa der Bauernladen von Christina Walter in Räuflach in Kärnten. Dort findet man eine Mischung aus allem, denn verschiedenste Bauern aus der Umgebung bieten dort ihre Produkte zum Verkauf an.

„Weihnachten ist traditionell auch eine Zeit zum Schlemmen und Genießen“, heißt es von der LK. Weshalb also nicht Würstel für das traditionelle Weihnachtsessen dort kaufen. (Alle Infos auf www.gutesvombauernhof.at)