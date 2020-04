Wie Corona unseren Konsum regionaler macht

Zum Nachteil für die österreichische Wirtschaft. Mehr als 50 Prozent der Ausgaben im Onlinehandel – 2019 lagen diese in Österreich bei rund 7,5 Milliarden Euro – würden unmittelbar ins Ausland abfließen, so Rainer Will.

85 Prozent bestellen bei Amazon

Knapp 85 Prozent der Konsumenten bestellen Waren über Amazon, zeigt eine gemeinsame Umfrage des Handelsverbands und der KMU-Forschung Austria aus dem Vorjahr. Mit einigem Abstand folgen Zalando (24 Prozent) und Wish.com (21 Prozent).