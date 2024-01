Zahlungen mit Bankomatkarten erreichen Rekordhoch

ich.app

Einen Beitrag zur Sicherheit soll die 2023 gestartete ich.app leisten. Nach der Installation folgt die Registrierung mit eMail-Adresse und anschließender Freigabe via Banking-App. „Phishing-Attacken gehen damit ins Leere, da beim Log-in keine Daten in die falschen Hände geraten können“, so Ostah.