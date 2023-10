So viel Bargeld haben die Österreicher im Geldbörserl

Der Trend der letzten Jahre hin zu bargeldlosen Zahlungen setzt sich laut Studie zwar fort, aber Bargeld ist noch immer das in Österreich am häufigsten verwendete Zahlungsmittel an der Kassa.

Fast zwei Drittel aller Einkäufe (63 %) wurden mit Bargeld getätigt. Auf Zahlungskarten entfallen rund 30 Prozent.

Nahezu alle Befragten (95 %) können sich eine Welt ganz ohne Bargeld nicht vorstellen. Für knapp zwei Drittel (64 %) soll Bargeld seine derzeitige Bedeutung behalten. Der Anteil der Befragten, für die Bargeld komplett verschwinden könnte, übersteigt im Zeitverlauf nie einen Wert von fünf Prozent.

