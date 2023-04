Bankmanager Treichl kritisiert zögerliche EZB

"Ich glaube, dass die EZB über einen viel zu langen Zeitraum viel zu vorsichtig war mit ihren Inflationsschätzungen und keine Aktivitäten gesetzt hat", sagte der Bankmanager. "Hätte die EZB früher reagiert, wären wir jetzt in einer besseren Situation".

"Wir haben in Europa in den Banken Haushaltseinlagen liegen von 8 Billionen Euro. Bei 5 Prozent negativer Realverzinsung ist das ein Vermögensverlust von 400 Milliarden Euro pro Jahr", verdeutlichte der Bankmanager. "Die Situation ist dramatisch, darüber wird weder in der Politik geredet, noch in der Zentralbank".