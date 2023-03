Foren & Summits: Wo sich die Wirtschaftselite heuer treffen wird

Summits im Sommer

Wie etwa der Salzburg Summit. Das Format, erfunden von Netzwerkerin und Unternehmerin Gabi Spiegelfeld in Kooperation mit der Industriellenvereinigung (IV), fand bisher drei Mal statt – jeweils für drei Tage, in Salzburg zur Festspielzeit. Auch heuer gibt es die Konferenz (26. – 28. Juli) und wieder ist sie nur mit Einladung zugänglich. 350 Gäste werden auch in diesem Jahr unter der Patronanz von Johannes Hahn erwartet. Das Rahmenprogramm ist exklusiv, etwa mit einem Gala-Abend in der Salzburg Residenz, gesetzten Abendessen und einem Opernbesuch. Über Sponsoren will Organisatorin Angela Teml noch nichts sagen, weil: „Noch ist nix fix.“

Macherin Gabi Spiegelfeld hat sich allerdings von der Veranstaltung distanziert und wird in diesem Jahr zum ersten Mal den neuen Kitz Summit veranstalten. „Unsere Vorstellungen sind nicht mehr die gleichen“, erklärt Spiegelfeld die Trennung von der IV nüchtern. Sie mache jetzt etwas Eigenes und ja, sie finde, dass für ein weiteres Konferenzformat Platz sei. Der Kitz Summit wird noch exklusiver, für 150 geladene Gäste und von 22. bis 25. Juni in Kitzbühel abgehalten. „Unser Fokus ist die DACH-Region“, sagt Spiegelfeld. Mit vielen Sprechern und Gästen aus Deutschland. Die Sponsoren können sich sehen lassen: PwC, die Boston Consulting Group, der Bankenverband, Verbund und Telekom sind an Bord.