Karas, Treichl, Griss und andere fordern Bündnis für offene Debatte über Neutralität

An die Bevölkerung appellieren die Schreiber des offenen Briefes, sich mit anderen Mitbürgerinnen und Mitbürgern über diese wichtigen Fragen auszutauschen. "Viele Österreicher:innen scheinen immer noch zu glauben oder zu hoffen, dass sich für unser Land eigentlich nichts geändert hat, dass wir uns aus allen militärischen Konflikten heraushalten und uns in absehbarer Zeit selbstständig schützen können, dass alleine schon eine friedliche Außenpolitik unsere Sicherheit garantiert, und dass unsere aktive Mitwirkung an der Stabilisierung Europas nicht erforderlich ist." Diese Vorstellung widerspreche aber der weltweiten Realität und sei "für Österreich wie auch für Europa gefährlich und unseres selbstbewussten und souveränen Landes unwürdig", so die Unterzeichner, die konkret etwa die Frage aufwerfen, wie die europäische Verteidigung im Fall eines Rückzugs der USA als Schutzmacht gewährleistet werden kann.

Begrüßt wurde der Aufruf von NEOS. Deren Verteidigungssprecher Douglas Hoyos lud die Unterzeichner des Briefes zu einem Runden Tisch ein. Er verwies darauf, dass NEOS seit dem ersten Kriegstag eine offene Diskussion über die Sicherheitspolitik fordern, die anderen Parteien dies aber verweigerten. "Die Diskussionsverweigerung und die stimmungsgetriebene Beliebigkeit in außenpolitischen, geostrategischen und Verteidigungsfragen gefährdet Österreichs Sicherheit, damit muss Schluss sein", so der Generalsekretär der kleinsten Parlamentspartei.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) trat indes dem Vorwurf entgegen, dass man eine Sicherheitsdebatte verweigert habe. "Das Gegenteil ist der Fall", verwies sie in der "Tiroler Tageszeitung" auf die unmittelbar nach Kriegsausbruch gefassten Beschlüsse zur besseren Ausstattung des Bundesheeres. "Wir befassen uns laufend mit Sicherheitspolitik. Weil eines stimmt jedenfalls: Die Neutralität allein - auch nicht die militärische - ist kein Schutzschild", sagte sie. Zugleich bezeichnete sie die militärische Neutralität in der jetzigen Kriegssituation als "die absolut richtige Antwort" und "unabdingbar notwendig".

"Wir sind uns alle einig, dass seit dem 24. Februar letzten Jahres nichts so ist, wie es vorher war", erklärte unterdessen Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP). Es sei "evident, dass nicht nur Österreich, sondern auch die Europäische Union ständig darüber nachdenkt, wie wir darauf reagieren", sagte sie am Dienstag in Brüssel. "Unzählige Staaten", darunter auch Österreich, hätten ihr Verteidigungsbudget erhöht, und auf EU-Ebene werde mit dem "Strategischen Kompass" - eine Art sicherheits- und verteidigungspolitische Doktrin - eine bessere Zusammenarbeit in diesem Bereich forciert. "Wir sind uns dessen schmerzlich bewusst, dass die Sicherheitsarchitektur Österreichs, aber auch Europas neu gedacht werden muss, und wir sind da auch nachhaltig dran", betonte Edtstadler. "Der neutrale Status Österreichs ist in der Europäischen Union anerkannt", fügte sie hinzu. Dieses werde sich weiterhin "konstruktiv enthalten", wenn es um Waffenlieferungen an die Ukraine gehe. Das Land brauche neben Waffen auch humanitäre Unterstützung, wie sie Österreich biete.

I N T E R N E T: Offener Brief abrufbar unter https://unseresicherheit.org/2.-offener-brief