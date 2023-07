Bankkonto gekündigt: Brexit-Treiber Farage nicht mehr reich genug

Wie BBC berichtete, soll Nigel Farage unter die finanzielle Schwelle gefallen sein, die für ein Konto bei Coutts, einer angesehenen Privatbank für Wohlhabende, erforderlich ist. Die Folge: sein Bankkonto wurde gekündigt.

Gründe für die Kontoschließung

Farage sagte auf Anfrage von BBC, er glaube, dass sein Konto aus politischen Gründen geschlossen wurde, und er seitdem bereits von neun anderen Kreditgebern abgelehnt wurde. Doch Insider, die mit dem Schritt von Coutts vertraut sind, bezweifeln diese Aussage, vielmehr sei es eine "kommerzielle" Entscheidung.

➤ Mehr lesen: "Beschämend und unethisch": Welche Unternehmen weiter Geschäfte mit Russland machen

"Die Kriterien für die Führung eines Coutts-Kontos sind auf der Website der Bank klar ersichtlich", so die Bank gegenüber der BBC. So verlangt die Bank von seinen Kunden, dass sie mindestens 1 Million Pfund bei der Bank anlegen bzw. investieren oder 3 Millionen Pfund in Ersparnissen halten. In einem Gespräch mit der BBC bestritt Farage nicht, dass er den Schwellenwert von Coutts nicht erreicht habe, fügte aber hinzu: "In den letzten 10 Jahren hatten sie kein Problem damit."

Der ehemalige Vorsitzende der UK Independence Party und Brexiteer twitterte später, dass Coutts ihm "zu keinem Zeitpunkt" eine Mindestschwelle genannt habe.