Banker raufen sich im Pandemie-Jahr um Millionen-Boni

In diesen Tagen laufen die Verhandlungen in den großen Banken in New York, London und Frankfurt über die Boni für das abgelaufene Jahr. Investmentbanker können sich auf die höchsten Prämien seit der Finanzkrise freuen, schreibt das Handelsblatt.

Konflikte

Die Branche hat ein sehr gutes Jahr hinter sich, dennoch sollen vielen Banken konfliktreiche Wochen bevorstehen. Denn die Prämien sollen heuer mindestens um zehn bis 15 Prozent steigen. „Die entscheidende Frage ist, ob das reichen wird, um die besten Talente zu halten“, wird ein Frankfurter Personalberater im Handelsblatt zitiert.