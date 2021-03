Bankenaufsicht: Strengere Regeln für Wirtschaftsprüfer

Nach dem Zusammenbruch der burgenländischen Commerzialbank beauftragte Finanzminister Gernot Blümel eine Arbeitsgruppe mit Vorschlägen zur Verbesserung der Aufsicht. Der Bericht der Experten aus dem Ministerium, der Finanzmarktaufsicht (FMA) und der Nationalbank liegt nun vor und geht in den nächsten Tagen ins Parlament. Die meisten Vorschläge werden in Gesetze eingearbeitet und sollen Anfang 2022 in Kraft treten.

Ein großer Teil der Empfehlungen der Experten bezieht sich die die Wirtschaftsprüfer. Die TPA hatte bei der Commerzialbank völlig versagt. Ebenso FMA und OeNB, und die Aufsichtsräte waren völlig ahnungslos. Stichwort Multiorganversagen.