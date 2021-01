Banken verschärfen Standards für Firmenkredite

Unternehmen sind im Herbst angesichts der zweiten Pandemie-Welle etwas schwerer an Kredite gekommen. Die Banken in der Eurozone haben ihre Vergabestandards für Darlehen an Firmen im vierten Quartal 2020 verschärft, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in einer Umfrage unter 143 Instituten aus dem Währungsraum mitteilte.

Als Gründe nannten die Geldhäuser unter anderem eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Aussichten und eine größere Vorsicht.