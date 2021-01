EZB will Fusionen von Banken erleichtern

Tragfähige Fusionsvorhaben sollen zudem nicht mit höheren Kapitalvorgaben bestraft werden. "Dieser Leitfaden zur Konsolidierung hilft der EZB, verstanden zu werden, macht das Aufsichtshandeln vorhersagbarer und vermeidet Fehleinschätzungen von aufsichtlichen Erwartungen, was allen zugute kommt", erklärte EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria. Die Europäische Zentralbank (EZB) ist seit Herbst 2014 für die Kontrolle der Großbanken im Euroraum zuständig.

Marktkonsolidierung erwartet

Angesichts der Virus-Krise hatte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos die Institute in der Eurozone erst vor kurzem zu mehr Zusammenschlüssen und Kosteneinsparungen aufgefordert. Die europäische Bankenlandschaft gilt als zersplittert. Zudem hinken die Institute den Konkurrenten aus den USA seit Jahren in puncto Börsenwert und Gewinnen hinterher. In einigen europäischen Ländern hat das Fusionstempo zuletzt bereits zugenommen. So gab es in Spanien, wo der Konsolidierungsdruck besonders hoch ist, mehrere Übernahmen in der Branche.

In dem Leitfaden finden sich auch Vorgaben, wie die Geldhäuser bei der Nutzung von negativen Firmenwerten - im Fachjargon "Badwill" genannt - bei Übernahmen verfahren sollen. Die Aufseher erwarten beispielsweise, dass dieser so eingesetzt wird, dass sich die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells des fusionierten Instituts verbessert. Beispielsweise soll ein Badwill nicht für Dividendenausschüttungen an Aktionäre verwendet werden, bevor festgestellt ist, dass das Geschäftsmodell des zusammengeschlossenen Instituts auch tragfähig ist.