Bank des Jahres: Mit Tausenden Milliarden gegen Corona

Ausgestattet mit der wirtschaftlichen Kraft von 19 Euro-Staaten und ihrer jeweiligen Nationalbanken stemmt sich die EZB wie keine andere EU-Institution gegen die Folgen der Pandemie. Die hat die schwerste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa ausgelöst.

Erst am 10. Dezember wurde der Rahmen ihres zentralen Aufkaufprogrammes von Staatsanleihen und Wertpapieren um weitere 500 auf 1.800 Milliarden Euro erhöht – und auch zeitlich stark ausgeweitet. Mitsamt einem älteren, sehr ähnlichen Aufkaufprogramm wurde die EZB zum größten Gläubiger von Staatsschulden in Europa. Mehr als 3.000 Milliarden Euro flossen bereits in diese durchaus nicht unumstrittene Maßnahme.

Kritiker wettern seit jeher gegen die der EZB eigentlich verbotene Staatsfinanzierung. Die EZB hält die Zinsen und durch das Anleihenkaufprogramm auch die Preise für Staatsanleihen historisch niedrig. Und so können sich Euro-Staaten so günstig verschulden wie noch nie. Indirekt finanziert die EZB also die Schuldner sehr wohl mit.

Das geht (noch) gut, weil die Länder der Eurozone heute wieder vergleichsweise solide dastehen. Anleger aus aller Welt verzichten auf Rendite, nur um überhaupt deutsche oder österreichische Staatsanleihen kaufen zu dürfen. Aber auch einstige Sorgenkinder wie Griechenland zahlen derzeit weit unter einem Prozent an Zinsen für die Neuverschuldung.

Kein Wunder also wenn Kritiker sagen, die EZB mache das Schuldenmachen zu leicht. Solch ein monetäres „Kartenhaus“ müsse ja irgendwann einstürzen oder schnurstracks in die Hyperinflation führen.

Beides ist freilich weit und breit nicht in Sicht. Klar ist auch: Die Befürworter der Politik des billigen Geldes haben sich durchgesetzt, weil es in der Corona-Krise auch gar keine andere Wahl gibt. Auch unter der heutigen EZB-Präsidentin Christine Lagarde aus Frankreich ist das nicht anders als unter dem Italiener Draghi.