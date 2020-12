Banken sollen weiterhin keine Dividenden zahlen

Die Corona-Krise wird auch an den Finanzmärkten nicht spurlos vorübergehen. „Die Realwirtschaft und die Finanzmärkte werden nicht mehr so ausschauen wie vor der Krise. Wir stellen eine tiefe Unsicherheit fest“, sagt FMA-Vorstand Helmut Ettl anlässlich der Präsentation der Aufsichts- und Prüfschwerpunkte 2021 am Donnerstag.

„Die Bundesregierung und die Länder haben mit ihren Hilfs- und Stützprogrammen Zeit gekauft. Die größte Herausforderung wird sein, dass die tiefe Krise der Realwirtschaft nicht auch noch die Finanzmärkte ansteckt.“