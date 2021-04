Bankchef: "Beim Brokerage wurde jetzt der Turbo gezündet"

"Wir haben ein Wachstum gesehen wie noch nie zuvor." Ernst Huber weiß, von was er spricht, denn er ist schon Jahrzehnte in der Bankbranche tätig. "Die Pandemie hat der Digitalisierung einen Schub verpasst, beim Brokerage wurde der Turbo gezündet", sagt der Chef der Dadat Bank. Die Tochter des Bankhauses Schelhammer & Schattera wurde 2017 gegründet und kann auf inzwischen mehr als 30.000 Kunden verweisen. Um 11.000 mehr als noch ein Jahr zuvor. "An manchen Tagen gab es ein Wachstum von 100 Neukunden am Tag."

Auch zunehmend junge Menschen und Frauen würde die Bank als neue Kunden gewinnen. "Vor ein paar Jahren waren noch 90 Prozent der Kunden Männer", so Huber. Generell liegt Österreich laut Daten von Eurostat und Statistik Austria bei der Nutzung von Onlinebanking über dem EU-Durchschnitt (63 zu 67 Prozent). Der Zuwachs betrug im Vorjahr demnach vier Prozentpunkte.