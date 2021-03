Gesundheitsaktien: Eine Auffrischung fürs Portfolio

Generell performten Biotech-Aktien in den vergangenen Monaten besser als Pharmawerte. Das hat aber weniger mit Corona zu tun, sondern weil in jüngster Zeit insgesamt mehr Mittel in riskantere Aktien flossen, etwa Technologie. „Und in Biotech steckt auch Technologie“, so Kober.

Und was ist jetztmit Corona? Aus Expertensicht wird die Bedeutung der Pandemie für das Geschäft der Konzerne überbewertet. Zum einen werde das Vakzinangebot weiter steigen, so Kober, schließlich seien mehr als 200 Stoffe in Erprobung. Zum anderen seien die Preise, die die Konzerne verlangen, recht moderat.

„Und wenn mehr eingekauft wird, desto günstiger wird es, das ist bei jeder Ware so.“ Daran ändere auch der mögliche Umstand recht wenig, dass Impfungen alle Jahre wiederholt werden müssten. Natürlich wären unterm Strich jene Stoffe mit einer breiten Wirkung im Vorteil.