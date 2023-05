In Österreich ist die Inflationsrate deutlich höher als in anderen Ländern der Eurozone und auch in den kommenden Monaten dürfte sich daran nichts ändern. Ökonomen der Bank Austria haben ihre Inflationserwartungen für heuer nun kräftig um über einen Prozentpunkt auf 7,6 Prozent angehoben. In den ersten vier Monaten 2023 lag die durchschnittliche Teuerung in Österreich bei über 10 Prozent. Auch für 2024 wird mit rund 3,5 Prozent eine höhere Inflation als zuletzt gesehen.