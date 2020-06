Bank Austria mit Geschäft in Österreich unzufrieden

In einer für den Finanzsektor schwierigen Zeit kann die Bank Austria, Tochter der italienischen UniCredit, einen zufriedenstellenden Gewinn für das Jahr 2014 vorweisen. Dieser betrug 1,4 Milliarden Euro nach einem Verlust im Jahr zuvor von 1,5 Milliarden. Chef Willibald Cernko führt dies auf ein „breit diversifiziertes Kunden- und Länderportfolio“ zurück. Demnach stammen 30 Prozent des Vorsteuerergebnisses aus Südosteuropa, 30 Prozent aus Russland, 22 Prozent aus der Türkei und 18 Prozent aus Zentraleuropa.

Cernko hält daher nichts davon, Osteuropa „krank zu reden. Wir sind in einer Phase, wo einiges korrigiert und neu aufgestellt werden muss“, in zwei bis drei Jahren sehe die Lage wieder anders aus. Zwar will die BA heuer die defizitäre Ukraine-Tochter verkaufen. Russland bleibe aber Kernmarkt. Die Sanktionen und der niedrige Ölpreis würden dem Land zu schaffen machen. „So lange es keinen Krieg gibt, sehe ich die Risiken für beherrschbar.“ Auch heuer rechnet Cernko mit einem positiven Ergebnis.