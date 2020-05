Finanzierung über Lkw-Maut

Voraussetzung für die höhere Maut ist, dass das betreffende Bahnprojekt von der EU im Rahmen der Transeuropäischen Netze gefördert wird. Eine Entscheidung, ob es EU-Geld für Semmering und Koralm-Tunnel gibt, dürfte aber frühestens 2014 fallen. Dass die EU den Bahnausbau fördert, ist laut Verkehrsministerium wahrscheinlich. Beide Strecken liegen, so Herbert Kasser, Generalsekretär im Ministerium, auf der Baltisch-Adriatischen Achse von Danzig ( Polen) nach den oberadriatischen Häfen wie Venedig, Triest und Koper. Die EU-Kommission hat die Aufnahme des Korridors in die höchste Prioritätsstufe bereits genehmigt und es gebe keine Anzeichen dafür, dass sich das EU-Parlament dagegen ausspricht.

Sollten die Mautaufschläge kommen, will Bures sie wie in Tirol mit den Ländern und der Wirtschaftskammer abstimmen. Derzeit gibt es wegen der schwachen Konjunktur – der KURIER berichtete – freilich massiven Widerstand gegen die Mautaufschläge in Tirol. Unternehmen drohen mit einem Investitions-Stopp.

Über mehr Geld für den Bahnausbau im EU-Budget 2014 bis 2020 ist Bures erfreut. Die Mittel für die Schienenkorridore würden um 54 Prozent auf 13,2 Milliarden Euro steigen. Für Österreich bedeute das eine Steigerung der EU-Gelder um 400 Millionen auf 1,1 Milliarden Euro. Zusätzliche Mittel könnte sich Österreich auch für die Forschung abholen, das Forschungsbudget der EU steige um 23 auf 69 Milliarden Euro.